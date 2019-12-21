Çaldığı 250 kiloluk kasa üzerine düştü, ayağı kırıldı

Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Konya'da saat 03.00 sıralarında Meram ilçesinde Küçük Aymanas Caddesi üzerindeki bir inşaat firmasının ofisine giren 3 şüpheli, çelik kasayı ve 2 adet laptopu çaldı.

Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakasını tespit etti. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B.(19) ve Mehmet B.’yi (21) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, topallayan İbrahim Y.'nin hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine İbrahim Y., polis tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Poliste 4 suç kaydı bulunan ve ayağında kırık oluşan şüpheliye alçı takılıp, taburcu edildi.

Her 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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