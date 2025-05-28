Çaldığı aracın yakıtı bitince yenisini çaldı

Yozgat'ta çaldığı otomobilin yakıtı Aksaray'da bitince ikinci aracı çalan 26 yaşındaki Batuhan T.'nin yolculuğu karakolda sona erdi.

İddiaya göre Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden bir otomobili çalıp kaçan Batuhan T., bir büfeden de hırsızlık yaptı.

Boğazlıyan'dan Aksaray'a giden Batuhan T., çaldığı otomobilin yakıtı bitince bu defa G.Y.'nin ATM'den para çekerken çalışır durumda bıraktığı otomobilini çalıp kaçtı.

G.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık Büro ekipleri, Batuhan T.'nin anahtarını bırakıp kaçtığı otomobilin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalındığını belirledi.

POLİSİ GÖRÜNCE YAYA OLARAK KAÇTI

Polis ekipleri şüpheli Batuhan T.'nin 3 farklı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Çaldığı otomobille şehir merkezinde dolaşan Batuhan T., polisleri görünce bu defa da otomobili bırakıp kaçmaya başladı.

Şüpheli, polis ekiplerinin 20 dakikalık kovalamacası sonucu Minarecik Mahallesi'nde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Batuhan T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.