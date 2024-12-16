Çaldığı araçla iki gün gezdi, yakıtı bitince terk edip kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki gün önce Muhammet T., kendine ait otomobilini Hamidiye Mahallesi Esen Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra araç henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı.

Araçla iki gün boyunca gezen şüpheli, yakıtı biten aracı Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde terk edip kaçtı.

Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.



Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.