Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önünde sergilenen askıdan iki eşofman altını çantasına koyup çalan kadın, bir gün sonra ürünlerden birini giyip iş yerinin önünden geçince yakalandı.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 15:59

Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

İlişkili Haberler

Hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Çocuk hırsızdan 30 bin liralık telefon soygunu

Çocuk hırsızdan 30 bin liralık telefon soygunu

Geçtiğimiz hafta cuma günü 'nin Körfez ilçesinde bir mağazada hırsızlık olayı gerçekleşti. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu.

Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti.Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.

Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

ZAMANIN ÖTESİNDE BİR ŞIKLIK

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...