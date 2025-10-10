Çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara Polatlı'daki bir işyerinin güvenlik kemerası, gece yarısı çalındı. Önce çevreyi kontrol eden şüpheli, ardından kamerayı yerinden sökerek aldı. Hırsız olay yerinden uzaklaşırken, yaptıkları anbean çaldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından firma sahipleri durumu fark ederek polisi aradı. Polis ekipleri, kameranın kaydettiği görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İş yeri sahibi ise güvenliği sağlamak için taktırdıkları kameranın çalınması karşısında şaşkın oldğunu belirtip "Bu kadarına da pes" dedi.