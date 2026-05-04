Çaldığı halk otobüsüyle kaza yaptı

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Yukarı Mahalle'de T.Ç., yönetimindeki özel halk otobüsü virajı alamayarak direğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde T.Ç.’nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldı. T.Ç.’ye 48 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, kazadan yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir özel halk otobüsünün çalındığı ihbarı düştü. Ekipler çalıntı ihbarının T.Ç.’nin kaza yaptığı otobüs olduğunu belirlendi. Bunun üzerine T.Ç., gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.