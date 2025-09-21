Çaldığı klimayı satarken yakalandı

Manisa'da bir tamirciden çaldığı klimayı parçalayarak satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler Çarşı Mahallesi'ndeki bir tamircisinin iş yerinin önündeki iki klima dış ünitesi çalındı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, şüpheli A.K'yi (32) klimayı parçalarken şuçüstü yakaladı.

Zanlının, parçalarını hurda olarak satmaya çalıştığı öğrenildi.

Ele geçirilen klima parçaları iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

