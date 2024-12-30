Çaldığı malzemeleri çocuğun sırt çantasına doldurdu

Elazığ’da bir kadın, marketten çaldığı malzemeleri yanındaki çocuğun sırt çantasına doldurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldığı malzemeleri çocuğun sırt çantasına doldurdu

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemelerin eksildiğini gören market çalışan güvenlik kameralarını inceledi.

Çaldığı malzemeleri çocuğun sırt çantasına doldurdu - 1

Görüntülerde bir kadının çaldığı malzemeleri yanındaki çocuğun sırt çantasına koyduğu görüldü. Bunun üzerine market personeli, yetkililerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen yetkililer ise durumu polise bildirdi.

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