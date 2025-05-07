Çaldığı motosikletin arızalanması hırsızı durdurmadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti.

Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, evin bahçesinden başka bir motosiklet çaldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

