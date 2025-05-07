Çaldığı motosikletin arızalanması hırsızı durdurmadı

Çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki başka bir motosikleti çalarak yoluna devam etti.

Çaldığı motosikletin arızalanması hırsızı durdurmadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti.

Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, evin bahçesinden başka bir motosiklet çaldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldığı motosikletin arızalanması hırsızı durdurmadı - 1 Şüphelilerin gözaltına alınması

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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