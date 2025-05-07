Çaldığı motosikletin arızalanması hırsızı durdurmadı
Çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki başka bir motosikleti çalarak yoluna devam etti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti.
Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, evin bahçesinden başka bir motosiklet çaldı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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