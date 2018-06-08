Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen otobüsün içinde yolcu olmadığını ve aracın yaşı küçük biri tarafından kullanıldığını gören istasyon çalışanları, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine giden Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul'dan çalıntı olduğunu belirledi. Otobüsü kullanan 17 yaşındaki M.G. gözaltına alındı.



Bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan M.G.'nin, jandarmadaki ifadesinde, 3 gün önce çalıştığı otobüste İzmir'de yaşayan bir kızla tanıştığını, onu kaçırmak için Tuzla'da park halindeki otobüsü düz kontak yaparak çaldığını söylediği öğrenildi.



M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otobüs ise sahibine teslim edildi.