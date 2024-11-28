Çaldığı otomobille iki gün gezip yerine bıraktı

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp, çalındı. Şüpheli, otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakarak kaçtı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma kapsamında, otomobili çalan hırsızın Sezer S. (20) olduğu belirledi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.