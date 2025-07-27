Çaldığı traktörle gezerken yakalandı

Rahat hareketler sergileyen B.G. "Ben Bilo dayıyım. Dayı lakabını almak için 50 senedir savaşıyorum. Yeşilkent Düğün Salonu önünden aldım. Akü başı çıkıktı taktım, mazotunu kontrol ettim. Gezdim biraz. Emniyet peşimde olduğu için çorap satıyorum, adresim belli olsun diye. Ben oyun oynarım. Oyunları da ben bozarım. Noktayı da ben koyarım" demesi dikkat çekti. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol ölçümünde B.G. alkolsüz çıktı.



Polis tarafından gözaltına alınan B.G., İlyasköy Polis Merkezine götürülürken, traktör ise sahibine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.