Çaldığı ürünü geri verip para iadesi istedi

İstanbul Bakırköy'de bir kişi marketten çaldığı ürün için para iadesi istedi.



Kartaltepe Mahallesi'nde 15 Eylül Perşembe günü markete gelen şüpheli, raftan 200 liralık kırtasiye ürünü çalıp pantolonun içine koyarak dışarı çıktı.

Çaldığı ürünü poşete koyan şüpheli, 10 dakika sonra markete geri geldi. Kasaya gelen hırsız çalıntı ürünü göstererek, iade etmek istediğini söyledi.

Market çalışanları durumdan şüphelenince, satış kayıtlarına bakıldı. Ürünün satış kaydı bulunamayınca şüpheli yanlışlık olduğunu söyleyerek, çaldığı ürünü bırakıp uzaklaştı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK"



Market sahibi İlhami Birlik, "Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış" dedi.



Durumu kendisine anlattıklarında zanlının "yanlışlık vardır" diyerek uzaklaştığını söyleyen Birlik, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş. Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" diye konuştu.



