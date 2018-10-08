Şırnak'ta bir inşaatın asansör panosunu çalan 4 kişi, minibüs ile Mardin'in Nusaybin ilçe otogarına geldi. Burada aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga eden 4 kişi için çevredekiler polis çağırdı.
Olay yerine polisin gelmesi ile 4 kişi aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis, peşine düştüğü 4 kişiyi yakaladı.
Çaldıkları asansör panosu için kavga ettikleri ortaya çıkan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, çalınan malzemenin sahibini arayarak panoyu teslim etti.