Çalıntı araçla drift: Dört genç gözaltına alındı
Çorum'da dört genç, düz kontak yaparak çaldıkları araçla drift atarken yakalandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan dört genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ankara Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.
Araç içerisinde bulunan dört genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi.
Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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