Çalıntı araçla drift: Dört genç tutuklandı

Çorum’un Alaca ilçesinde çaldıkları araçla drift atan ve kısa sürede polis ekiplerine yakalanan 4 şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Çalıntı araçla drift: Dört genç tutuklandı

Olay, 2 gün önce yaşandı. 'da arkadaşlarıyla birlikte düz kontak yöntemiyle çaldığı otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmıştı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan 18 yaş altındaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Daha sonra A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E. (16), Çocuk Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler  "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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