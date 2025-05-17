Çalıntı araçla drift: Dört genç tutuklandı
Çorum’un Alaca ilçesinde çaldıkları araçla drift atan ve kısa sürede polis ekiplerine yakalanan 4 şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Olay, 2 gün önce yaşandı. Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte düz kontak yöntemiyle çaldığı otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmıştı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan 18 yaş altındaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Daha sonra A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E. (16), Çocuk Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
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