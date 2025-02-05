Çalıntı çekle 9,8 milyon liralık züccaciye vurgunu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir firmanın yetkilisi olan M.Ö'nün müşterilerine verdiği 9,8 milyon lira değerindeki züccaciye malzemesinin karşılığında verilen 4 çekin çalıntı çıktığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları incelemede olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.



İstanbul, Yalova ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Zanlıların, müşteki M.Ö'den aldıkları 9,8 milyon lira değerindeki 4 TIR dolusu züccaciye malzemesi de Sakarya'da bir depoda ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.