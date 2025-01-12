Çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheli kazada yaralandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Hıdırağa Mahallesi’nde plakasız motosikleti durdurmak istedi. R.Ç. ihtara uymayınca polis ekipleri motosikleti takibe aldı.

Takip sırasında kaldırıma çarpan motosikletten savrulan R.Ç., ağır yaralandı. R.Ç., polisin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Motosikletin, şasisinden yapılan sorgulamada Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nden çalındığı belirlendi.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.