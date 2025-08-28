Çalıntı otomobil hasarlı halde kapalı otoparkta bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilini park eden H.U., döndüğünde otomobilini göremedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatırken, aracı aramaya koyulan H.U.'nun arkadaşları otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan kapalı bir otoparkta buldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil H.U.'ya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.