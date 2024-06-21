Çalışan annelere teşvik paketi | Doğum izninin bir yıl olması gündemde

Hükümet, azalan doğum oranlarının ardından harekete geçti. Annelere destek hazırlıkları başlarken doğum izninin bir yıla çıkarılması, maaşta iyileştirme ile kreş ya da kira desteği çalışmaların arasında yer alıyor.

Çalışan annelere teşvik paketi | Doğum izninin bir yıl olması gündemde

İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, doğurganlık hızı 1,51 ile nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altına düştü.

Verilere göre, nüfusun giderek yaşlandığı ortaya çıktı.

Hükümet, doğurganlığı artması için doğum izni teşviğini gündeme aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, doğum izninin bir yıla çıkarılması, maaşta iyileştirme ile kreş ya da kira desteği gündemde.

YENİ TEŞVİKLER

Habere göre, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

İkinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.

Mevcutta kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni alabiliyor.

Bu süreye 6 aylık ücretsiz izin eklenebiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...