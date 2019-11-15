'Çalışana göre mesai saati' önerisi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geleceğin çalışma şekillerinde 'uzaktan ve yerinden çalışma' ile 'daha az çalışma daha çok kendini yaşama' eğilimlerinin ortaya çıktığını söyledi.



Uçum başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde 'İstihdamın Korunması, Geliştirilmesi ve Gelir Güvencesi Bağlamında Yeni Çalışma İlişkileri Çalıştayı' düzenlendi. Toplantıda, çalışma sürelerinde dinamik uygulanmaması da görüşülürken, işe başlangıç ve bitiş saatlerinin çalışan tarafından ya da çalışana göre belirlenmesi konusu ile çalışılan günlerde farklı farklı calışma sürelerinin belirlenmesi önerileri de getirildi.

İş sözleşmesi türlerinde çeşitliliğin artırılmasının de ele alındığı çalıştayda, belirli iş sözleşmelerinde güvenceli değişiklik yapılabileceği gibi tespit ve öneriler de ele alındı.

Toplantıdan çıkan istihdam mevzuatındaki değişikliklere dair öneriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.



VİDEO: FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR?