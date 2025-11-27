Çalışanı bağlayıp, 5 kilo altın çalmıştı: Diyarbakır'da yakalandı

Dün akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi. Sonrasında çalışana, vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Bir süre sonra da çalışanın el, ayak ve ağzını bantladı. Şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini Diyarbakır'a kadar sürdü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu kuyumcu soygunu şüphelisi, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.