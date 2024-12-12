Çalışanların gözü önünde iş yeri sahibine kurşun yağdırdı

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yaşandı. H.A. adlı saldırgan bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için iş yeri sahibi Osman Gündoğdu'nun ofisine geldi. Bayan personellerle bağırmaya başlayan H.A.'yı fark eden Osman Gündoğdu ofise gelerek duruma müdahale etti.



İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen H.A., tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek silahla Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti.



Yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, saldırgana müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı. Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan H.A. olay yerinden aracıyla kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran bayan personellerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.



Olayın ardından kaçan H.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.