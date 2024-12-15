Çalışırken spiral makinesiyle elini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle plastik boru kesmeye çalışırken elini kesen Ziya H. (67), yaralandı. Baş parmağı kopan Ziya H. hastaneye kaldırıldı.

Çalışırken spiral makinesiyle elini kesti

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde spiral makinesiyle plastik boru kesmek isteyen Ziya H., bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti.

Kanlar içinde kalan ve baş parmağı kopan Ziya H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Ziya H., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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