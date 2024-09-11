Çalışma Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 11 Eylül 2024 - 25 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI:



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel kuralların izlenmesi,



Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerin mezun olmak veya bu bölümlere denkliği kabul edilmiş yüksek öğretimden mezun olmak,



Yazılım, ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi konusunda gerekli mesleki bilgiye sahip olmak,



En az iki güncel programlama dilini öğrenmek ve bu bilgileri belgelemek,



Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,



Görevinin devamlılığını sağlamasına engel olabilecek bir hastalık olmaması.