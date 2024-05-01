Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 1 Mayıs paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden polisler ile emekçilere yürekten teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 1 Mayıs paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ta görev başında olan polis ve emekçilere teşekkür etti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, milletimizin ve emekçilerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

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