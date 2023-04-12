Çalışma yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü

Diyarbakır'da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü

Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada, işçilerden 3’ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Çalışma yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

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