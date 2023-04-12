Çalışma yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.