Çalışma yapılan yola giren otomobil çukura düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Yolda süren yapım çalışmalarını fark etmeyerek kapalı olan yola giren Mansur Demir yönetimindeki otomobil, menfez yapımı için kazılan çukura düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Irmak Demir hayatını kaybederken, sürücü ile Meryem Demir (28) ve Semanur Aydın (17) ağır, Melisa Demir (1) de hafif yaralandı.