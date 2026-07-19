Çalışmada ana boru patladı, 4 mahalle susuz kaldı
19.07.2026 03:32
DHA
Avcılar'da İSKİ ekibinin çalışmasında kepçe ana su borusuna hasar verdi. 4 mahalleye en az 6 saat su verilemeyeceği açıklandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde İSKİ ekibi bir arızayı gidermek için çalışma başlattı.
Görevlinin kullandığı iş makinesi saat 23.30 sıralarında ana su borusunu deldi. Basınçlı su metrelerce fışkırırken, sokak su içinde kaldı.
İş makinesi ile su borusunu kapatma çabalarının yetersiz kalması üzerine ana vana kapatıldı. Şebekedeki hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi’nde sular kesildi. Onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceği belirtildi.