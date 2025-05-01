Çalışmalar üçüncü gününde: Kayıp demans hastasından bir iz aranıyor

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında ekipler, 28 Nisan'da kaybolan Öztürk'ü bulabilmek için Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki dere kenarları ve yamaçlar dahil her noktayı kontrol ediyor.

Ormanda sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.