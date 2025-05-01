Çalışmalar üçüncü gününde: Kayıp demans hastasından bir iz aranıyor
İstanbul'da kayıp demans hastası İshak Öztürk'ü arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.
Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında ekipler, 28 Nisan'da kaybolan Öztürk'ü bulabilmek için Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki dere kenarları ve yamaçlar dahil her noktayı kontrol ediyor.
Ormanda sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.
NE OLMUŞTU?
Esenler'de ikamet eden İshak Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Öztürk'ün cep telefonundan en son sinyal alınan ormanda polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlatmıştı.
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