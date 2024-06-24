Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

Burdur'da Yılmaz T., çalışmaması konusunda tartışmaya başladığı dini nikahlı Sevilay K.'yı av tüfeğiyle vurup intihar etti.  Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

Olay, Çavdır ilçesi Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. 10 yıl önce dini nikahla evlendiği ikinci eşi iki çocuk annesi Sevilay K.'nın (36) evine gelen Yılmaz T. (46), iddiaya göre eşi ile çalışmaması konusunda tartışmaya başladı.

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti - 1

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyüdüğü olayda Yılmaz T., av tüfeği ile Sevilay K.'yı karın ve baldır bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Dini nikahlı eşinin öldüğünü düşünen Yılmaz T., daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi. Tüfek seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Sevilay K. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Yılmaz T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KADININ DURUMU KRİTİK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavi altında olan Sevilay K.'nın ameliyat sonrası yoğun bakımda olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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