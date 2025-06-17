Çalışmasını istemediği sevgilisini dövdü

Atakum'da bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tartışma çıktı.



Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G., S.T.'yi dövdü.



S.T.'nin fenalaştığını fark eden K.G., arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.