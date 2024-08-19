Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'ün katından düşen işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 677 sokak üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalışan Sezai Altındağ (30) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Altındağ'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Altındağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altındağ'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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