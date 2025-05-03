Çalıştığı iş yerini soyup kasayı mezarlığa gömen zanlı yakalandı

C.A. adlı şahıs, arkadaşının otomobilini alarak iş yerine geldi. Bahçeye atlayarak çatıdan içeri giren şüpheli güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı ve kayıt cihazını sökerek aldı. İş yerindeki para kasası ile tip box kutusunu alan C.A., olay yerinden hızla uzaklaştı.



Zanlı Edirne'deki bir mezarlığa giderek, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü.

Sabah ise hiçbir şey olmamış gibi işe gitti.

Yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalanan zanlı suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.