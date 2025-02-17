Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı: Suçu şeytana attı!
Adana'da bir kişi, çalıştığı kuyumcudan farklı tarihlerde 10 milyon lira değerinde 3 kilo altın çaldı. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalan zanlı ifadesinde "Şeytana uydum, pişmanım." dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının sahibi G.Ö., iddiaya göre 3 kilo altın bileziğinin çalındığını fark etti.
Bunun üzerine G.Ö., Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kuyumcuda çalışan Anıl Y.’nin müşterilere gösterdiği altın bilezikleri daha sonra rafa koyar gibi yaptıktan sonra cebine koyduğunu belirledi.
Farklı tarihlerde defalarca aynı numara ile Anıl Y. toplam 3 kilo ağırlığında altın bilezik çaldı.
"BİR AN ŞEYTANA UYUP ÇALDIM"
Polisler şüpheliyi evinde yakaladı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Altınları bozdurup harcadım. Bir an şeytana uyup çaldım. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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