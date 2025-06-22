Çalıştığı lokantada bıçaklanan Gülizar hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli R.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar’dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.