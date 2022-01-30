Çalıştığı marketi bastı: Eski eşinin baltayla saldırdığı kadın ağır yaralı

Aydın'da boşandığı eşinin baltalı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.01.2022 - 21:34

Çalıştığı marketi bastı: Eski eşinin baltayla saldırdığı kadın ağır yaralı

'ın İncirliova ilçesinde 27 Ocak'ta görülen davada boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şoförlük yapan İ.D. (35), yanına balta alarak, 27 Ocak Perşembe günü yapılan duruşmada boşandığı İ.D’nin (29) çalıştığı markete gitti.

Burada çıkan tartışmada İ.D, eski eşini yanındaki baltayla yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.

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