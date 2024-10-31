Çalıştığı şirkete kızdı: Kurduğu hırsızlık olayıyla yakayı ele verdi

Bursa'da çalıştığı sigara dağıtım firmasıyla aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden bir kişi, arkadaşıyle hırsızlık oyunu kurguladı. Çalışanın şirkete kızdığı için araçtaki sigara ve çakmakları boş arsaya attığı tespit edildi.

Çalıştığı şirkete kızdı: Kurduğu hırsızlık olayıyla yakayı ele verdi
Arşiv

Osmangazi ilçesinde 26 Ekim'de sigara dağıtım firmasında çalışan H.K'nin, araçtan yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polise bilgi veren H.K, aracından yaklaşık 300 bin lira değerinde sigara ve çakmak çalındığı bilgisi üzerine, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını ve aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, H.K'nin şirket aracıyla boş arsaya geldiğini ve bir müddet durup araçla ayrıldığını belirledi.

Çalıştığı şirkete kızdı: Kurduğu hırsızlık olayıyla yakayı ele verdi - 1

GÖZALTINA ALINDI

Boş arsada yapılan aramalarda, bir miktar sigara bulunmasının ardından, H.K. gözaltına alındı.

H.K. emniyetteki sorgusunda, çalıştığı şirketle alacak meselesi olduğunu, şirkete kızdığı için araçtaki sigara ve çakmakları arkadaşı M.A.T. ile birlikte boş arsaya attığını ve daha sonra olduğuna dair ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

ÇOK SAYIDA SİGARA VE ÇAKMAK ELE GEÇİRİLDİ

Polis, M.A.T'yi olayda çalındığı beyan edilen sigara ve çakmaklarla yakaladı.

Yapılan aramalarda 38 karton sigara ile 7 kutu çakmak ele geçirildi.

Şüpheli H.K. ve M.A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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