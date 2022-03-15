Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

Adana'da otomobil hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişiyle, araçlarından parça çalınan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin otomobilleri düz kontak yapıp çalıştırarak çaldığını belirledi, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü gibi malzemeler çaldığı saptandı.



Ekipler, şüphelinin, 2012'de 'yağma' suçundan tutuklanıp, 2019'da cezaevinden çıkan Yılmaz K. olduğunu tespit etti. Yılmaz K., Yüreğir ilçesi Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hırsız, üşüdüğü için otomobillere girdiğini söyledi

"DAYANAMAYIP ÇALDIM"



Emniyete götürülen Yılmaz K.'nin ifadesinde, "Üşüdüğüm için otomobillere bindim. Bir süre oturduktan sonra da dayanamayıp çaldım" dediği belirtildi.



Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Park halinde bulunan çalıntı araçlar, sahiplerine teslim edildi.