Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

Adana'da düz kontak yapıp çalıştırdığı 4 otomobili çalan, çalıştıramadığı 8 otomobilin de parçalarını söküp götüren 35 yaşındaki Yılmaz K. yakalandı.

Haberler - DHA 15.03.2022 - 11:58

Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

'da otomobil hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişiyle, araçlarından parça çalınan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin otomobilleri düz kontak yapıp çalıştırarak çaldığını belirledi, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü gibi malzemeler çaldığı saptandı. 

Ekipler, şüphelinin, 2012'de 'yağma' suçundan tutuklanıp, 2019'da cezaevinden çıkan Yılmaz K. olduğunu tespit etti. Yılmaz K., Yüreğir ilçesi Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hırsız, üşüdüğü için otomobillere girdiğini söyledi Hırsız, üşüdüğü için otomobillere girdiğini söyledi

"DAYANAMAYIP ÇALDIM"

Emniyete götürülen Yılmaz K.'nin ifadesinde, "Üşüdüğüm için otomobillere bindim. Bir süre oturduktan sonra da dayanamayıp çaldım" dediği belirtildi.

Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Park halinde bulunan çalıntı araçlar, sahiplerine teslim edildi.

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