Çam ağacı ağaçların üzerine devrildi
29.12.2025 23:49
IHA
İHA
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'te çam ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından bir çam ağacı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
Araçlarda maddi hasar oluşturan ağaçların belediye ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.
Site sakini Mehmet Özkul, ağacın devrilmesi nedeniyle 2 araçta küçük çaplı hasar meydana geldiğini, kar birikintisi olan diğer ağacın da tehlike oluşturduğunu söyledi.