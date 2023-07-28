Cam balkon montajı yaparken 7'nci kattan düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde 8 katlı sitede, saat 12.00 sıralarında binanın 7'nci katında cam balkon montajı yapan Enes Kurnaz (29) dengesini kaybederek düştü.



Bina önünde park halinde olan kamyonete çarparak yere düşen Kurnaz, ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, kurtarılamadı.



Enes Kurnaz’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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