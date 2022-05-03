Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

İstanbul Şirinevler'de bir kişi cam parçasıyla birçok araca zarar verdi.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde semtteki bir caddeye giren kimliği belirsiz bir kişi, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizerek zarar verdi.

Cadde boyunca araçlara zarar veren şüpheli, yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaşırdı. Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar soluğu emniyette aldı.

Şüpheli, onlarca aracı çizip anlaşılmayan kelimeler yazdı

Araç sahibi çok sayıda vatandaş, “mala zarar verme” suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şüphelinin anlaşılamayan kelimeleri yazdığı da ortaya çıktı.

"50-60 ARAÇ ÇİZİLMİŞ DİYORLAR"



Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, “Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğine göre daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Emniyete gidip şikayetçi olacağız mağduruz” dedi.