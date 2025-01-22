Cam silerken 13. kattan düşüp öldü
Adana'nın Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen 53 yaşındaki Emel Atapek hayatını kaybetti.
Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 13. katında oturduğu dairenin camlarını silen Emel Atapek (53), dengesini kaybederek zemine düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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