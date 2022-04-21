Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

Düzce'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş, yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 21.04.2022 - 16:54

Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

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'de cam silerken pencereden düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi.

Fitnat Aktaş, 2’nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş’ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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