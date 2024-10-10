Cam silerken 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Erzurum'un Narman ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Yusuf Dikilitaş (26), iddiaya göre dün evinin camını silerken zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikilitaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Dikilitaş, kent merkezindeki Yıldız Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze namazına Dikilitaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı.



Dikilitaş'ın, yaklaşık 3 ay önce Narman Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak göreve başladığı öğrenildi.