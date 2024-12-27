Cam silerken 4. kattan düşüp öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Cam silerken 4. kattan düşüp öldü

'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin camlarını silen N.K. (53), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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