Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın öldü
01.06.2026 02:23
İstanbul'da Türkmenistan uyruklu bir kadın cam sildiği sırada 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden 43 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova, cam sildiği sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna giren itfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiği belirledi.
Novruzova'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.