İstanbul Kağıthane’de evinin camını silerken 5. kattan düşen üç çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde evde temizlik yapan Gül Dalkıran(41), camları silerken dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gül Dalkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Eşinin düştüğünü haber alarak gelen Mehmet Dalkıran, hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 3 çocuk annesi Gül Dalkıran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.VİDEO: ABD'DE SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ