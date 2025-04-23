Cam silerken can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

