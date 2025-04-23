Cam silerken can verdi
Kayseri'de 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, 12 katlı binanın 4. katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Kayseri'de bir kadın evinin camlarını silerken beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi.
Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu (65), iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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