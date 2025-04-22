Cam silerken dördüncü kattan düştü, ağır yaralandı
Kayseri'de cam silerken dördüncü kattan düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu ağır yaralandı. Köstelekoğlu, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairesinde camları silen Nilgün Köstelekoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Köstelekoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
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