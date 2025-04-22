Cam silerken dördüncü kattan düştü, ağır yaralandı

Kayseri'de cam silerken dördüncü kattan düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu ağır yaralandı. Köstelekoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Cam silerken dördüncü kattan düştü, ağır yaralandı

'nin Kocasinan ilçesinde 11 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairesinde camları silen Nilgün Köstelekoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Köstelekoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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